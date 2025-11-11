Дональд Трамп сделал заявление о прекращении прямой финансовой поддержки Украины. Американский президент сообщил, что Вашингтон больше не тратит собственные деньги на поставки вооружения Киеву.
Вместо прежней схемы, по словам Трампа, теперь работает другой механизм. Белый дом получает оплату за оружие через альянс НАТО.
«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», — указал глава Белого дома.
Президент США также поделился ожиданиями скорейшего завершения конфликта. Он напомнил о своих успехах в урегулировании восьми международных кризисов за последние восемь месяцев. Украинский конфликт, по мнению Трампа, может стать девятым.
При этом американский лидер признал просчет в отношениях с Россией. Он рассчитывал на более простое решение благодаря своим личным отношениям с Владимиром Путиным. «Я думал, что с Россией всё будет просто, но пока это не слишком хорошо сработало», — констатировал Трамп.
Отдельно президент затронул тему эскалации конфликта. Он утверждает, что угроза третьей мировой войны благодаря его усилиям теперь минимальна. Трамп также повторил свою излюбленную мысль: конфликта можно было бы избежать, если бы он находился у власти вместо Джо Байдена. Тем не менее, текущая ситуация, по его словам, полностью взята под контроль.
Тем временем страны-члены Евросоюза выступили с финансовым предложением Киеву. Украина в ответ призвала Европу не ограничивать использование инициативы по кредиту в размере 163 миллиардов долларов. Такую сумму предложено выделить из замороженных российских активов.
Немногим ранее о выделении Украине средств за счет замороженных активов России высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе Евросоюз напоминает банду. Поскольку одни стоят «на шухере», а другие откровенно грабят. При этом представитель Кремля также подчеркивал, что Москва даст ответ на воровство активов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что на те деньги, которые Запад уже выделил киевскому режиму, можно было бы построить новую, нейтральную и благополучную Украину.