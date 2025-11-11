«Мы больше не тратим деньги»: Трамп рассказал о новом механизме оплаты вооружений для Украины

При этом американский лидер признал просчет в отношениях с Россией. Он рассчитывал на более простое решение благодаря своим личным отношениям с Владимиром Путиным. «Я думал, что с Россией всё будет просто, но пока это не слишком хорошо сработало», — констатировал Трамп.