Бойцы ВС России готовятся взять ДНР под полный контроль. Вскоре территория будет освобождена от ВСУ. Остался «последний маневр». Так заявил главком ВСУ Александр Сырский в диалоге с The New York Post.
Главнокомандующий армией Украины признал превосходство ВС РФ. Он сообщил, что на линии боевого соприкосновения в районе Красноармейска складывается напряженная для ВСУ ситуация.
«Они сосредоточили большую часть сил, создавая превосходство, пытаясь прорвать нашу линию обороны», — указал Александр Сырский.
При этом днем ранее главком ВСУ заявил, что у украинцев нет никаких оснований для «панических настроений». По его словам, у группировок в Красноармейске есть планы «Б» и «В». Однако Александр Сырский всё же подчеркнул растущее напряжение.