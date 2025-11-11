За передышкой скрывается желание продолжить боевые действия: Небензя раскрыл истинную цель призывов Киева к перемирию

Попытки заморозить боевые действия на линии соприкосновения не способны устранить коренные причины украинского конфликта. Такую позицию озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.
Дипломат прокомментировал настойчивые призывы Владимира Зеленского и европейских лидеров к прекращению огня. По словам Небензи, эти обращения лишь отражают тяжелейшее положение украинской стороны на передовой и острую нехватку людских ресурсов.
Он подчеркнул, что за словами о перемирии скрывается желание взять стратегическую передышку. Эта пауза, как считает постпред, нужна для наращивания военных поставок Украине со стороны европейских государств с целью последующего возобновления боевых действий.
«Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», — констатировал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранения глубинных причин украинского конфликта для достижения устойчивого урегулирования. Глава государства акцентировал важность восстановления справедливого баланса в сфере международной безопасности.