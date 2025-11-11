«Появились люди, которые перестали ждать»: Тутта Ларсен об изменениях в России с начала СВО

— Думаю, жизнь в России очень изменилась. У нас появилось гражданское общество, которое поддерживает стратегический курс страны. Да, на каких-то отрезках что-то и не радует — ту же ипотеку не возьмешь сейчас — но в целом появились люди, которые перестали ждать, что кто-то сделает за них, и стали делать что-то сами. Для страны, — цитирует слова Ларсен сайт KP.RU.