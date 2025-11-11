«Появились люди, которые перестали ждать»: Тутта Ларсен об изменениях в России с начала СВО

Российская телеведущая, журналистка и певица Тутта Ларсен поделилась, как изменилась жизнь в стране после начала СВО. Об этом телеведущая рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
— Думаю, жизнь в России очень изменилась. У нас появилось гражданское общество, которое поддерживает стратегический курс страны. Да, на каких-то отрезках что-то и не радует — ту же ипотеку не возьмешь сейчас — но в целом появились люди, которые перестали ждать, что кто-то сделает за них, и стали делать что-то сами. Для страны, — цитирует слова Ларсен сайт KP.RU.
Ведущая рассказала, что ее личная жизнь и профессия поменялись к лучшему: появилась возможность заниматься тем, что считает правильным и нужным, а простые истории о любви и милосердии она теперь выкладывает в соцсети. Молодежь активно включается в помощь.
— Очень много стало тех, кто жертвует, занимается милосердием, помогает и фронту, беженцам, людям в наших исторических регионах. И, например, в качестве досуга выбирают поездку добровольцем, чтобы восстанавливать дома в Мариуполе и Авдеевке, ездят волонтерами, работают санитарами в госпитале, — поделилась Ларсен.
По ее словам, многие были не готовы к перемене исторического ландшафта. Для львиной доли людей перемены стали внезапными, и каждый реагировал по разному: «кто-то убежал, кто-то наговорил глупостей, кто-то замер, а кто-то начал делать что-то».