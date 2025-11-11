Тутта Ларсен о поездке Киркорова в Горловку: Его польза людям важнее, чем косяки

Телеведущая и певица Тутта Ларсен рассказала о тех, кто отправляется в зону СВО «отмывать» свою репутацию. По ее словам, осуждать таких людей нельзя без разбора, ведь многое зависит от совести каждого. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».
— Это вопрос совести каждого отдельно человека. Но я бы не стала клеймить их предателями и лицемерами. Помните, Филипп Киркоров после того, как «зашел не в ту дверь», поехал в Горловку с концертом? Это было странно. Та польза, которую он принес этим людям, она важнее, чем все те косяки (с нашей точки зрения), которые его в Горловку привели, — цитирует ее слова сайт KP.RU.
Как отметила Ларсен, он старался изо всех сил быть менее Филиппом Киркоровым. Для людей, которые любят его творчество, это было настоящее счастье, ведь многие из них вряд ли когда-нибудь могли бы попасть на его концерт, а он приехал.
Телеведущая подчеркнула, что поездки на Донбасс могут менять человека. Даже если ты едешь «не совсем по своей воле», есть шанс вернуться другим.
— Донбасс очень сильно меняет. Даже если ты туда едешь не совсем по своей воле, просто отбыть номер, очень высок шанс, что ты вернешься более хорошим человеком, — подчеркнула Ларсен.