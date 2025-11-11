Экс-чиновник США заявил, что ВС России на 99% превосходят ВСУ: чем это обосновывается

«У России огромное, огромное преимущество, которое невозможно преодолеть даже при серьезной помощи НАТО, если только НАТО не вложит в конфликт всю свою мощь, и тогда у нас будет совершенно другая ситуация с огромным ядерным потенциалом. Но пока соотношение сил складывается так радикально не в пользу Украины, она не сможет победить», — заверил Лоуренс Уилкерсон.