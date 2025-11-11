Украина существенно уступает России в бою. ВС РФ имеют 99-процентное преимущество перед ВСУ. Так выразился бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон, цитирует РИА Новости.
Полковник в отставке отметил, что ситуация изначально складывалась не в пользу Украины. Он признал, что у России больше бойцов, артиллерии, БПЛА и ракет. Киев уступает по всем показателям.
«У России огромное, огромное преимущество, которое невозможно преодолеть даже при серьезной помощи НАТО, если только НАТО не вложит в конфликт всю свою мощь, и тогда у нас будет совершенно другая ситуация с огромным ядерным потенциалом. Но пока соотношение сил складывается так радикально не в пользу Украины, она не сможет победить», — заверил Лоуренс Уилкерсон.
Превосходство Москвы признал и главком ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что ВС РФ стался «последний маневр» для освобождения ДНР.