Бунт на передовой: боевики ВСУ отказываются выполнять приказы 26-летнего комбрига на Сумском направлении

Боевики ВСУ не выполняют приказы молодого комбрига идти на штурм у Юнаковки.

Источник: Комсомольская правда

На Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевые приказы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По полученной информации, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады саботируют распоряжения своего нового командира. Солдаты отказываются идти на штурм, открыто демонстрируя неподчинение. Источник уточнил, что причиной конфликта стал низкий авторитет 26-летнего комбрига Максима Данильчука.

Напомним, что назначение Данильчука на должность командира бригады состоялось в сентябре текущего года. Он сменил полковника Яна Яцишина, который руководил соединением с марта 2024 года.

