На Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевые приказы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По полученной информации, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады саботируют распоряжения своего нового командира. Солдаты отказываются идти на штурм, открыто демонстрируя неподчинение. Источник уточнил, что причиной конфликта стал низкий авторитет 26-летнего комбрига Максима Данильчука.
Напомним, что назначение Данильчука на должность командира бригады состоялось в сентябре текущего года. Он сменил полковника Яна Яцишина, который руководил соединением с марта 2024 года.
Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы продолжают активное наступление в районе Купянска. В военном ведомстве уточнили, что в районе села Петропавловка Харьковской области, российские силы продолжают активно сжимать кольцо окружения.