Силы ПВО за ночь сбили 37 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 11 ноября системы ПВО уничтожили 37 дронов ВСУ над восьмью регионами страны и акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщили в военном ведомстве, за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над Республикой Крым — 10 единиц. На втором месте по интенсивности атак оказалась Саратовская область, где силы ПВО сбили восемь дронов. Над Орловской областью уничтожили семь беспилотников.

Также силы противовоздушной обороны работали над другими регионами. Над Липецкой, Ростовской областями и акваторией Черного моря сбили по три аппарата. Над Брянской, Воронежской и Калужской областями перехватили по одному дрону.

Ранее Минобороны сообщало, что российские солдаты предотвратили высадку с вертолета группы спецназа сил Украины у Красноармейска. В результате операции уничтожены 11 украинских бойцов.