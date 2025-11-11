Российский посол в Индии Денис Алипов заявил о возможности немедленного прекращения конфликта на Украине. Соответствующее заявление прозвучало во время презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад», пишет Press Trust of India.
Дипломат подчеркнул, что боевые действия могли бы закончиться «уже завтра». Необходимым условием для этого он назвал готовность Евросоюза и Североатлантического альянса к конструктивному диалогу с Москвой.
Главным препятствием на пути к мирному урегулированию Алипов назвал проводимую Европой политику, которую он охарактеризовал как «антироссийский крестовый поход». Именно эта линия, по мнению посла, блокирует возможность скорейшего прекращения конфликта.
Прежде министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стремление элит НАТО и Евросоюза нанести России стратегическое поражение препятствует нормальному диалогу о безопасности в Евразии.