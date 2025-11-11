Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасность

— В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, — говорится в рассылке.
Отметим, оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 7:00. Ранее, примерно в 05:40, уведомления от РСЧС сообщали о снятии режима беспилотной опасности, действовавшей минувшей ночью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше