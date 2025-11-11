Ночью 11 ноября над Ростовской областью сбили три беспилотника

Системы противовоздушной обороны в ночь на 11 ноября уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской области. Соответствующая информация была распространена Министерством обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, расчеты ПВО в течение ночи перехватили и ликвидировали в общей сложности 37 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами. Наибольшее количество БПЛА было нейтрализовано в небе над Республикой Крым (10 единиц), а также над Саратовской (8 единиц) и Орловской (7 единиц) областями.
Ранее о ночной воздушной атаке сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, силы противовоздушной обороны отразили нападение, уничтожив и подавив беспилотники в районе Батайска и Мясниковского района. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местного населения нет. Информацию о возможных последствиях на земле уточняют.