Беспилотник сбили в Воронежской области ночью 11 ноября

В Воронежской области ночью 11 ноября сбили беспилотник, сообщил утром губернатор Александр Гусев.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава региона.
Опасность налета беспилотников сохраняется. Режим угрозы БПЛА длится уже более 15 часов, его объявили накануне в 16.38.
