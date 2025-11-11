Ричмонд
Беспилотник сбили в Воронежской области ночью 11 ноября

Режим опасности из-за угрозы БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области ночью 11 ноября сбили беспилотник, сообщил утром губернатор Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава региона.

Опасность налета беспилотников сохраняется. Режим угрозы БПЛА длится уже более 15 часов, его объявили накануне в 16.38.

