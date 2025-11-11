Ричмонд
Марочко: российские бойцы начали охват украинской группировки у Николаевки

Военный эксперт Марочко рассказал о продвижении ВС РФ в районе Часова Яра и охвате группировки ВСУ у Николаевки.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения успешно развивают наступление в районе Часова Яра, создавая угрозу окружения для украинской группировки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его информации, после зачистки юго-западной части Часова Яра бойцы продолжили продвижение вдоль реки Грузская. Это движение позволяет охватывать позиции Вооруженных сил Украины с фланга.

Одновременно отмечается движение российских частей вдоль железнодорожной линии. Наступающие подразделения продвигаются от станции Часов Яр в направлении Веролюбовки.

Как пояснил эксперт, эти маневры позволили Вооруженным силам России не только расширить контролируемую территорию в данном районе, но и приступить к оперативному охвату украинской группировки, дислоцированной в районе Николаевки Донецкой Народной Республики.

Как писал сайт KP.RU, в районе Водолажского на Красноармейском направлении российские военные нанесли ракетно-бомбовый удар по скоплению техники и живой силы ВСУ. Отмечалось, что удары наносились ОТРК «Искандер-М» и фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34, применившими фугасные авиабомбы.