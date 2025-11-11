Марочко: российские бойцы начали охват украинской группировки у Николаевки

Российские подразделения успешно развивают наступление в районе Часова Яра, создавая угрозу окружения для украинской группировки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По его информации, после зачистки юго-западной части Часова Яра бойцы продолжили продвижение вдоль реки Грузская. Это движение позволяет охватывать позиции Вооруженных сил Украины с фланга.
Одновременно отмечается движение российских частей вдоль железнодорожной линии. Наступающие подразделения продвигаются от станции Часов Яр в направлении Веролюбовки.
Как пояснил эксперт, эти маневры позволили Вооруженным силам России не только расширить контролируемую территорию в данном районе, но и приступить к оперативному охвату украинской группировки, дислоцированной в районе Николаевки Донецкой Народной Республики.
