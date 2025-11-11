Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае. Экстренные сообщения пришли жителям региона утром 11 ноября.
В крае существует угроза падения беспилотников. В здании необходимо отойти от окон, укрыться в помещении без остекления. Находясь на улице, следует пройти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
«Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — призвали в региональном центре оповещения.
При падении беспилотников необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.