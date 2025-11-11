Ричмонд
Провокация против базы НАТО. Что известно о попытке угона российского МиГ-31

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС сообрал основное о происшествии.

  • Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков.
  • Им обещали выплатить $1 млн в случае успешного угона истребителя МиГ-31 и $3 млн при передаче самолета.
  • Помимо денег, летчикам также обещали гражданство одной из западных стран.
  • Украинские спецслужбы предлагали штурману убить летчика при угоне самолета.
  • Киев рассчитывал нанести отравляющие вещества на кислородную маску летчика.
  • Спецслужба планировала направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.
  • В ФСБ отметили, что задачей ГУР Минобороны Украины было не получить в целости летчика и самолет, а совершить катастрофу.
  • Угнать самолет планировали при пролете над акваторией Черного моря.
  • В операции украинской и британской разведок использовалась нежелательная в РФ организация Bellingcat (признана в РФ иноагентом).
  • Военная разведка Украины начала планировать операцию по угону МиГ-31 осенью 2024 года.

О базе

  • В Констанце на юго-востоке Румынии строится самая большая военная база НАТО в Европе в результате расширения 57-й авиабазы ВВС Румынии.
  • В населенном пункте Михаил Когэлничану идут работы по расширению уже существующего военного комплекса, который раскинется на нескольких тысячах гектаров, где будут находиться тысячи американских военных с семьями.
  • Проект военного комплекса на площади 2,8 тыс. га предусматривает расширение инфраструктуры аэродрома, включая взлетно-посадочные полосы и ангары.
  • В городе будут жить 10 тыс. солдат НАТО с семьями и вспомогательным персоналом базы.
  • База будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году.

