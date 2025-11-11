Ричмонд
Над Крымом и Черным морем в ночь с 10 на 11 ноября силы ПВО сбили 13 БПЛА

Над регионами России сбили 37 украинских беспилотников.

Источник: АиФ Воронеж

Над Крымом и Черным морем в ночь с 10 на 11 ноября силы ПВО сбили 13 БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

Из них 10 дронов сбили над Республикой Крым, 8 над Саратовской областью, 7 над Орловской областью, по 3 нал Липецкой, Ростовской областями и Черным морем, а также по 1 над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Ранее мы писали, что над Крымом и Черным морем в ночь с 9 на 10 ноября силы ПВО сбили 10 БПЛА. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

