ВС России продолжают зачищать Купянск от ВСУ: установлен контроль над нефтебазой и железнодорожными станциями

Российские войска взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения продолжают успешное наступление в промышленной зоне восточной части Купянска. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Военнослужащие завершили зачистку улицы Дзержинского от боевиков Вооруженных сил Украины. В ходе операции установлен полный контроль над нефтебазой, расположенной на восточной окраине города.

Значительным успехом стало освобождение от украинских формирований двух железнодорожных станций. Речь идет о станциях Оливино и Парк восточного прибытия, которые теперь полностью контролируются российскими войсками.

В настоящее время штурмовой отряд ведет активные боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск-Сортировочная. Параллельно наносится точное поражение по позициям противника в районе населенного пункта Купянск-Узловой.

Ранее KP.RU писал, что российские подразделения продолжают планомерную зачистку Купянска от подразделений Вооруженных сил Украины. Операция развивается в строгом соответствии с поставленными задачами, утвержденными Минобороны РФ.