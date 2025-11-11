Российские подразделения продолжают успешное наступление в промышленной зоне восточной части Купянска. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец на видео, опубликованном Минобороны РФ.
Военнослужащие завершили зачистку улицы Дзержинского от боевиков Вооруженных сил Украины. В ходе операции установлен полный контроль над нефтебазой, расположенной на восточной окраине города.
Значительным успехом стало освобождение от украинских формирований двух железнодорожных станций. Речь идет о станциях Оливино и Парк восточного прибытия, которые теперь полностью контролируются российскими войсками.
В настоящее время штурмовой отряд ведет активные боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск-Сортировочная. Параллельно наносится точное поражение по позициям противника в районе населенного пункта Купянск-Узловой.
