FT: Киев испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и дезертирством

Украинское издание «Слово и дело» со ссылкой на данные офиса генпрокурора в конце октября сообщало, что рекордное количество случаев самовольного оставления части на Украине — 18,1 тысячи — зафиксировано в мае. В сентябре подобных случаев было 17,2 тысячи. «Украинская правда» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны 14 октября сообщала, что с 2022 года на Украине заведено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.