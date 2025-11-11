ВКС России нанесли удары по объектам ГУР и аэродрому на Украине

ВКС России провели серию ударов по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины, который расположен в Киевской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России.
По информации службы, для поражения целей использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Уточняется, что эти действия были направлены на подрыв возможностей украинских сил в сфере сбора и анализа данных.
«Ударом ВКС России поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР минобороны Украины в городе Бровары Киевской области», — следует из заявления ФСБ.
Кроме того, российские военные нанесли удар по аэродрому Староконстантинов. Уточняется, что именно там хранились американские истребители F-16, предназначенные для ВСУ.
Ранее Минобороны сообщало, что российская армия освободила сразу три села в зоне СВО. Теперь под ее контролем поселки Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовка в ДНР.