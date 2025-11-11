Ричмонд
ВКС России нанесли удары по объектам ГУР и аэродрому на Украине

ФСБ сообщила о ракетных ударах российских войск по ключевым военным объектам Украины.

Источник: Комсомольская правда

ВКС России провели серию ударов по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины, который расположен в Киевской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России.

По информации службы, для поражения целей использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Уточняется, что эти действия были направлены на подрыв возможностей украинских сил в сфере сбора и анализа данных.

«Ударом ВКС России поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР минобороны Украины в городе Бровары Киевской области», — следует из заявления ФСБ.

Кроме того, российские военные нанесли удар по аэродрому Староконстантинов. Уточняется, что именно там хранились американские истребители F-16, предназначенные для ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что российская армия освободила сразу три села в зоне СВО. Теперь под ее контролем поселки Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовка в ДНР.