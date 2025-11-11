Раскрыты главные цели «умных» авиабомб ВС РФ на Украине

Полетаев добавил, что КАБы, которые способны корректировать свой маршрут и поражать цель по известным координатам, уже используются для нанесения ударов по крупным и значимым объектам железной дороги, транспортным развязкам. «В Донбассе это происходит уже сейчас», — уточнил эксперт. Он отметил, что благодаря корректируемым авиабомбам ВС РФ получили возможность поражать цели, расположенные на сотни километров от линии боестолкновения.
О том, что российская армия стала широко использовать модернизированные корректируемые авиабомбы, стало известно в октябре 2025 года. Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев заявил, что КАБы «открывают дорогу к победе». Бомбы «научили» корректировать линию движения с помощью использования системы спутниковой навигации. Теперь КАБы способны поражать цели на расстоянии до 200 км и активно применяются в зоне СВО.