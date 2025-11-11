ВКС России нанесли удар по Украине в ответ на провокацию с МиГ-31

Воздушно-космические силы России нанесли удар возмездия по ключевым военным объектам Украины в ответ на попытку угона российского истребителя МиГ-31. Удары были нанесены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.