ВКС России нанесли удар по Украине в ответ на провокацию с МиГ-31

ФСБ сообщила об ударе ВКС России по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР в Броварах и аэродрому Староконстантинов. Операция стала ответом на попытку Киева угнать российский истребитель МиГ-31.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Воздушно-космические силы России нанесли удар возмездия по ключевым военным объектам Украины в ответ на попытку угона российского истребителя МиГ-31. Удары были нанесены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Согласно данным спецслужбы, в ходе ответной операции были поражены две цели:

  • Главный центр радиоэлектронной разведки Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Броварах Киевской области;
  • Аэродром «Староконстантинов» в Хмельницкой области, используемый для дислокации истребителей F-16.

