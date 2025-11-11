В Омской области пройдут похороны погибшего на СВО Виталия Хлудкова

Завтра, 12 ноября, в поселке Скородум Омской области состоится церемония прощания с Виталием Хлудковым, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Мероприятие пройдет в 14:00 у памятника воинам Великой Отечественной войны на улице Клубной. Об этом сообщает администрация Усть-Ишимского МР.