В Омской области пройдут похороны погибшего на СВО Виталия Хлудкова

Церемония прощания станет выражением скорби и уважения.

Источник: Reuters

Завтра, 12 ноября, в поселке Скородум Омской области состоится церемония прощания с Виталием Хлудковым, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Мероприятие пройдет в 14:00 у памятника воинам Великой Отечественной войны на улице Клубной. Об этом сообщает администрация Усть-Ишимского МР.

Виталий Хлудков, уроженец Нижнеомского района, работал вальщиком леса в Скородуме. В марте 2025 года он подписал контракт с министерством обороны и служил стрелком мотострелковой роты.

Церемония прощания станет выражением скорби и уважения со стороны земляков, которые почтят память героя, отдавшего жизнь за Родину.