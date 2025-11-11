Ричмонд
ВС РФ полностью освободили восточную часть Купянска от ВСУ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Запад» полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области от ВСУ, продолжается уничтожение окруженной группировки противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. «В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области c целью деблокирования окруженных подразделений», — отметили в Минобороны РФ.