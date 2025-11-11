ВС РФ полностью освободили восточную часть Купянска от ВСУ

В ведомстве уточнили, что противник не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. «В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области c целью деблокирования окруженных подразделений», — отметили в Минобороны РФ.