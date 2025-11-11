Ричмонд
ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения Восточной группировки. Российские военные продолжили продвигаться в глубину обороны противника.