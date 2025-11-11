Ричмонд
Гуманитарный груз с квадрокоптерами и рациями отправили в зону СВО из Самары

Благотворительную акцию провели активисты проекта «Выбор сильных».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прошла очередная акция по отправке гуманитарного груза в зону СВО. Ее провели активисты проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия». Собрать посылки, в которые вошла критически важная для бойцов техника, помогла группа компаний «Волгатрансстрой».

«В зону специальной военной операции отправили квадрокоптеры “Мавик” — те самые “глаза”, без которых современный боец не может эффективно вести разведку, и рации — “уши” подразделения, обеспечивающие жизненно важную связь между бойцами. Это техника, от которой зависят жизни наших военнослужащих», — рассказал координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин.

В церемонии передачи груза приняли участие воспитанник Самарской федерации спортивной борьбы, гвардии лейтенант Рем Худик и замкомандира Познанского полка, гвардии полковник Дмитрий Холин.

«Эта акция стала ярким доказательством того, что проект “Выбор сильных” служит практическому служению Родине. Объединение усилий бизнеса, спортивного сообщества, партийной организации и волонтеров создает прочный мост между тылом и передовой, демонстрируя настоящее единство общества перед лицом испытаний», — отметил Александр Живайкин.

