Бойцы «Центра» освободили 256 зданий в Красноармейске за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2 армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки освобождены 256 зданий», — следует из сводки российского военного ведомства.