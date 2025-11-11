Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Центра» освободили 256 зданий в Красноармейске за сутки

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Группировка войск «Центр» в донецком Красноармейске освободила 256 зданий за сутки, сообщили во вторник в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2 армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки освобождены 256 зданий», — следует из сводки российского военного ведомства.