Главное из брифинга Минобороны 11 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

В Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии наступают в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки бойцы освободили 256 зданий. Кроме того, ВС РФ продолжают зачистку от украинских боевиков села Рог ДНР, где освободили 98 зданий.