ВС РФ освободили село в Запорожской области и часть Купянска
За минувшие сутки подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Новоуспеновское Запорожской области.
Штурмовики 6-й армии «Западной» группировки полностью вытеснили врага из восточной части Купянска Харьковской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал мотопехотную бригаду противника в районе города Волчанска и села Синельниково Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 140 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.
«Запад» продолжает освобождение Купянска
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка ДНР.
В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника.
ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным формированиям. В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой для деблокирования окруженных подразделений. В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских боевиков, 16 единиц вооружения и военной техники.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, 12 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, склада боеприпасов и склада материальных средств.
Бойцы «Центра» наступают в Красноармейске и Дмитрове
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Торецкое, Розы Люксембург, Суворово и Родинское ДНР, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии наступают в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки бойцы освободили 256 зданий. Кроме того, ВС РФ продолжают зачистку от украинских боевиков села Рог ДНР, где освободили 98 зданий.
Российские подразделения отразили семь атак 32-й механизированной бригады ВСУ из района села Гришино ДНР, проведенных для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Потери противника на данном участке за сутки: 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих.
Также бойцы «Центра» пресекли попытку прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Новоэкономическое ДНР.
В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии наступают в микрорайоне «Восточный», в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».
За сутки на красноармейском направлении уничтожили более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения.
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продолжает наступление в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области, Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области.
Потери ВСУ: до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Степногорск, Лукьяновское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области.
ВСУ лишились свыше 50 военнослужащих, пяти автомобилей, четырех станций РЭБ, двух складов боеприпасов и двух складов материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 69 БПЛА самолетного типа.