Один беспилотник сбили над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 8:00 до 13:00 11 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. В том числе два дрона сбиты над Саратовской областью, один беспилотник — над Оренбургской областью.
Напомним, в ночь на 11 ноября над акваторией Черного моря уничтожили три украинских беспилотника. Всего над регионами России сбили 37 БПЛА самолетного типа.
