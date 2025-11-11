Ричмонд
Один беспилотник сбили над Черным морем

Средства ПВО уничтожили один БПЛА над Черным морем 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Один беспилотник сбили над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 8:00 до 13:00 11 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. В том числе два дрона сбиты над Саратовской областью, один беспилотник — над Оренбургской областью.

Напомним, в ночь на 11 ноября над акваторией Черного моря уничтожили три украинских беспилотника. Всего над регионами России сбили 37 БПЛА самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
