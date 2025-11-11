ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС

«Режим тишины вокруг ЗАЭС закончился с вводом второй линии. ВСУ, к сожалению, возобновили обстрелы района вблизи Энергодара и Запорожской АЭС» , — сказала Яшина.
В минувшую субботу, 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии — «Днепровской», которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, — была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
