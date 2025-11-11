Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Режим тишины вокруг Запорожской АЭС закончился с вводом второй ЛЭП, ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: © РИА Новости

«Режим тишины вокруг ЗАЭС закончился с вводом второй линии. ВСУ, к сожалению, возобновили обстрелы района вблизи Энергодара и Запорожской АЭС» , — сказала Яшина.

В минувшую субботу, 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии — «Днепровской», которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, — была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше