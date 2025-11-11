Эксперт раскрыл, когда Красноармейск полностью освободят от ВСУ

По мнению собеседника издания, освобождение города — процесс, который не будет длиться долго. Он уточнил, что ВС РФ возьмут Красноармейск, скорее всего, уже в ноябре.
Эксперт обратил внимание, что взятие населенного пункта под контроль сопряжено с рядом трудностей. Василий Дандыкин отметил, что город занимает большую территорию, а в соседних населенных пунктах, например в Димитрове, продолжаются активные боевые действия. «Так что действовать нужно аккуратно, чтобы сберечь силы», — рассказал эксперт «Ленте.ру».
Он уточнил, что в районе Красноармейска украинские формирования оказывают активное противодействие российским войскам и ежедневно пытаются выйти из окружения или деблокировать украинские подразделения, оказавшиеся в «котлах». По словам Дандыкина, ВСУ не смогут изменить ситуацию в свою пользу и одержать победу.
«Ситуация ведь складывается плохо не только там. То же происходит и в Купянске, где под контролем уже восточная часть города, и бои продолжаются», — уточнил эксперт. Он добавил, что в ходе боев ВСУ несут высокие потери в живой силе, которые измеряются сотнями боевиков каждый день.
В Минобороны РФ 11 ноября сообщили об освобождении от украинских формирований восточной части Купянска в Харьковской области. В Красноармейске, по данным ведомства, продолжают наступление подразделения «Центральной» группировки войск. За последние сутки они зачистили от боевиков ВСУ 256 зданий.