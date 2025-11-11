Жителям Перми напомнили о возможности сообщать о беспилотниках через приложение

В ЕДДС Перми (Единая дежурно-диспетчерская служба) рассказали, что жители города могут оперативно передать информацию о замеченных беспилотных летательных аппаратах с помощью мобильного приложения «РАДАР. НФ». Сервис работает по всей России и доступен для скачивания на официальном сайте.
Чтобы воспользоваться приложением, нужно пройти простую регистрацию, указав номер телефона.
Если в небе замечен подозрительный объект, пользователь должен открыть «РАДАР. НФ», навести камеру смартфона на БПЛА, выбрать его тип, нажать кнопку «Сообщить» и сделать снимок. При необходимости можно добавить короткое текстовое описание.
Отметим, загружать фотографии из галереи в приложение нельзя — снимок нужно делать напрямую через камеру телефона, чтобы зафиксировать происходящее в реальном времени.