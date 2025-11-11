В Димитрове сдались в плен 25 морпехов ВСУ, их сняли на видео

Видео пленения опубликовали в Тelegram-канале «Народная милиция ДНР» (ныне — 1-й Армейский корпус ВС РФ).
Подразделение украинских морпехов, попавшее в Красноармейский котел, оказалось отрезано от снабжения. Как рассказывают пленные, командование бросило их на произвол судьбы без еды, воды, боеприпасов. Морпехи были деморализованы.
На эту благодатную психологическую почву дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаться. Украинцы раздумывать не стали и вышли с поднятыми руками всем подразделением. Одного тяжелораненого товарища они вынесли на носилках.