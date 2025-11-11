В ВСУ началась вспышка болезни, забытой с Первой мировой войны

В строй возвращаются более 70% раненых украинских военных. Об этом в 2024 году заявлял командующий медицинскими войсками Украины Андрей Казимирчук. Это число солдат является «основой военного контингента». По словам Казимирчука, ВСУ постоянно нуждаются во врачах на передовой, несмотря на то что люди продолжают активно обучаться. На сентябрь 2025 года на Украине насчитывается более 130 тыс. ветеранов с инвалидностью, полученной в ходе конфликта.