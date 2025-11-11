С начала ноября текущего года формирования киевского режима потеряли уже три Leopard 1A5. Как сообщает военно-аналитический портал Lostarmour, первый танк был уничтожен у города Константиновка (ДНР). Судя по обнародованному видео, вражескую машину взрывом буквально разнесло на части — у нее отлетели башня со 105-мм пушкой и верхняя часть корпуса. Таких фатальных последствий на технике такого типа ранее не наблюдалось.