ВСУ потеряли три танка Leopard 1A5 с начала ноября

С начала ноября текущего года формирования киевского режима потеряли уже три Leopard 1A5. Как сообщает военно-аналитический портал Lostarmour, первый танк был уничтожен у города Константиновка (ДНР). Судя по обнародованному видео, вражескую машину взрывом буквально разнесло на части — у нее отлетели башня со 105-мм пушкой и верхняя часть корпуса. Таких фатальных последствий на технике такого типа ранее не наблюдалось.

Ранее мы сообщали о том, что у этих танков боекомплект расположен открыто внутри боевого отделения, что обязательно будет приводить к взрывам. Так и произошло.

Следующую 42-тонную бронированную «кошку» немецкого производства обнаружили замаскированной в одном из лесных массивов, а потом сожгли дронами-камикадзе.

В понедельник стало известно еще об одном случае уничтожения Leopard 1A5, в районе населенного пункта Долгая Балка (ДНР), ударами нескольких беспилотников Центра «Рубикон». При этом не спасла смонтированная динамическая защита — танк загорелся.

Ранее из-за слабой бронированной защиты эти натовские «подарки» командование ВСУ ограниченно задействовало на передовой, но сейчас из-за сложной боевой обстановки враг вынужден отправлять их на линию боевого соприкосновения, поэтому количество потерь будет только расти.