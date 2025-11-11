Ранее мы сообщали о том, что у этих танков боекомплект расположен открыто внутри боевого отделения, что обязательно будет приводить к взрывам. Так и произошло.
Следующую 42-тонную бронированную «кошку» немецкого производства обнаружили замаскированной в одном из лесных массивов, а потом сожгли дронами-камикадзе.
В понедельник стало известно еще об одном случае уничтожения Leopard 1A5, в районе населенного пункта Долгая Балка (ДНР), ударами нескольких беспилотников Центра «Рубикон». При этом не спасла смонтированная динамическая защита — танк загорелся.
Ранее из-за слабой бронированной защиты эти натовские «подарки» командование ВСУ ограниченно задействовало на передовой, но сейчас из-за сложной боевой обстановки враг вынужден отправлять их на линию боевого соприкосновения, поэтому количество потерь будет только расти.