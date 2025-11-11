Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские вооруженные силы ускорили наступление на Волчанск

Сводка СВО от 11 ноябра. Наступление ВС РФ на Волчанск. Концентрация сил ВСУ под Харьковом: собраны 8 бригад, Нацгвардия и боевики «Кракена». Группировка войск ВС РФ «Север» продвигается. Главные новоссти с передовой СВО.

Источник: Аргументы и факты

Группировка войск ВС РФ «Север» контролируют большую часть города Волчанск на Харьковском направлении и эта зона контроля постоянно растет. Об этом рассказал aif.ru источник в силовых структурах.

При этом, ВСУ концентрируют крупные силы на Харьковском направлении. Речь идет как минимум о восьми бригадах, включая 3-ю, 22-ю, 61-ю, 143-ю и другие моторизованные бригады, а также части Нацгвардии, силы терробороны и отряды боевиков «Кракена»*.

Ранее командир «Кракена»* Константин Немичев пожаловался, что в районе населенного пункта Бологовка российские подразделения группировки «Север» активно продвигаются вперед. Наступление российских сил фиксируется многими источниками, несмотря на то что под Харьковом ВСУ собрали значительные силы.

«В районе Хатнего у ВСУ сосредоточено достаточно сил и средств для удержания обороны. На данном участке присутствует как минимум восемь бригад ВСУ (3 отмбр, 5 брон НГУ, 22 омбр, 61 омбр, 113 обр ТрО, 129 отмбр, 143 омбр, 151 омбр, 159 омбр), и это не считая погранотрядов ГПСУ (погранслужба — ред.)», — отмечает источник в российских силовых структурах.

По данным сводки Минобороны от 11 ноября, силы группировки войск ВС РФ «Север» нанесли поражение ВСУ на Харьковском и Сумском направлениях. Украинские подразделения потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

* — террористическая организация, запрещенная в России.