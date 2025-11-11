Группировка войск ВС РФ «Север» контролируют большую часть города Волчанск на Харьковском направлении и эта зона контроля постоянно растет. Об этом рассказал aif.ru источник в силовых структурах.
При этом, ВСУ концентрируют крупные силы на Харьковском направлении. Речь идет как минимум о восьми бригадах, включая 3-ю, 22-ю, 61-ю, 143-ю и другие моторизованные бригады, а также части Нацгвардии, силы терробороны и отряды боевиков «Кракена»*.
Ранее командир «Кракена»* Константин Немичев пожаловался, что в районе населенного пункта Бологовка российские подразделения группировки «Север» активно продвигаются вперед. Наступление российских сил фиксируется многими источниками, несмотря на то что под Харьковом ВСУ собрали значительные силы.
«В районе Хатнего у ВСУ сосредоточено достаточно сил и средств для удержания обороны. На данном участке присутствует как минимум восемь бригад ВСУ (3 отмбр, 5 брон НГУ, 22 омбр, 61 омбр, 113 обр ТрО, 129 отмбр, 143 омбр, 151 омбр, 159 омбр), и это не считая погранотрядов ГПСУ (погранслужба — ред.)», — отмечает источник в российских силовых структурах.
По данным сводки Минобороны от 11 ноября, силы группировки войск ВС РФ «Север» нанесли поражение ВСУ на Харьковском и Сумском направлениях. Украинские подразделения потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.
* — террористическая организация, запрещенная в России.