Bloomberg: США рассматривают строительство военной базы рядом с Газой

ВМС США запросили смету у нескольких компаний для создания временной автономной базы площадью 929 кв. м, которая сможет обслуживать 10 тысяч военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные исследуют возможность строительства базы рядом с сектором Газа, которая могла бы разместить около 10 тысяч человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ВМС США запросили у ряда компаний смету для создания временной автономной базы площадью 929 кв. м, способной обслуживать 10 тысяч военнослужащих на срок до 12 месяцев.

База должна включать офисные помещения и быть обеспечена всем необходимым, включая электроэнергию, продовольствие, водоснабжение и связь.

Один из представителей американской администрации отметил, что запрос является частью планирования базы для международных стабилизационных сил.

Напомним, что 29 сентября Белый дом представил «всеобъемлющий план» Трампа для урегулирования конфликта в Газе, включающий 20 пунктов, среди которых — временное внешнее управление анклавом и размещение международных сил.

