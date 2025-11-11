Bloomberg: США рассматривают строительство военной базы рядом с Газой

Американские военные исследуют возможность строительства базы рядом с сектором Газа, которая могла бы разместить около 10 тысяч человек. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что ВМС США запросили у ряда компаний смету для создания временной автономной базы площадью 929 кв. м, способной обслуживать 10 тысяч военнослужащих на срок до 12 месяцев.
База должна включать офисные помещения и быть обеспечена всем необходимым, включая электроэнергию, продовольствие, водоснабжение и связь.
Один из представителей американской администрации отметил, что запрос является частью планирования базы для международных стабилизационных сил.
Напомним, что 29 сентября Белый дом представил «всеобъемлющий план» Трампа для урегулирования конфликта в Газе, включающий 20 пунктов, среди которых — временное внешнее управление анклавом и размещение международных сил.