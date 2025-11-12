Ричмонд
Стало известно число дел о дезертирстве и самоволках в ВСУ с начала СВО: счет на сотни тысяч

На Украине с начала СВО завели 311 тысяч дел о дезертирстве и самоволках в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

С февраля 2022 года в Вооруженных силах Украины было возбуждено 311 327 уголовных дел о с дезертирстве и самовольном оставлении части. Об этом пишет украинское издание NV со ссылкой на информацию офиса генпрокурора.

Большинство случаев — около 255 тысяч — расследуются по статье о самовольном оставлении части, которая в некоторых случаях позволяет избежать уголовной ответственности и вернуться в армию. По статье о дезертирстве возбуждено примерно 56,2 тысячи дел.

До этого военный корреспондент KP.RU Александр Коц, ссылаясь на данные экс-нардепа и командира роты беспилотников Игоря Луценко сообщил, что в октябре в самоволку ушли 21602 военнослужащих ВСУ. Позднее, на фоне сообщений о рекордном количестве дезертиров из ВСУ за октябрь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала украинским военным бежать из вооруженных сил.

