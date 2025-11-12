Ричмонд
«Огневая мощь» для ликвидации БПЛА появилась в ВС РФ: что придумали бойцы

Военные ВС России создали турель для уничтожения украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы создали приспособление, позволяющее более эффективно уничтожать вражеские БПЛА. Теперь дроны можно сбивать с помощью турели. Так сообщил российский боец мобильной огневой группы Северной группировки войск с позывным Охотник, свидетельствуют кадры из видео Минобороны.

Военный отметил, что средство позволит отбивать постоянные атаки ВСУ с воздуха. Турель имеет три пулемета Калашникова, добавил боец. Каждый из коробов содержит 250 патронов. Военный назвал разработку «огневой мощью».

«Требуется доля секунды, чтобы поменять угол и отработать по БПЛА противника. Наша разработка, сами разработали, сами ее сделали, и вот испытываем», — поделился «Охотник».

В Минобороны также сообщили об освобождении поселка Новоуспеновское в Запорожской области. Бойцы ВС РФ подняли флаг России над его главной улицей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
