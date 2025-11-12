«Огневая мощь» для ликвидации БПЛА появилась в ВС РФ: что придумали бойцы

Российские бойцы создали приспособление, позволяющее более эффективно уничтожать вражеские БПЛА. Теперь дроны можно сбивать с помощью турели. Так сообщил российский боец мобильной огневой группы Северной группировки войск с позывным Охотник, свидетельствуют кадры из видео Минобороны.
Военный отметил, что средство позволит отбивать постоянные атаки ВСУ с воздуха. Турель имеет три пулемета Калашникова, добавил боец. Каждый из коробов содержит 250 патронов. Военный назвал разработку «огневой мощью».
«Требуется доля секунды, чтобы поменять угол и отработать по БПЛА противника. Наша разработка, сами разработали, сами ее сделали, и вот испытываем», — поделился «Охотник».
В Минобороны также сообщили об освобождении поселка Новоуспеновское в Запорожской области. Бойцы ВС РФ подняли флаг России над его главной улицей.