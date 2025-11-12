В Приморье военнопленным участникам СВО простят долги по транспортному налогу

Согласно тексту документа, списанию подлежит задолженность по транспортному налогу за налоговый период, который предшествовал году попадания человека в плен, а также за все время его нахождения в плену. Для применения этой меры необходимо предоставить в налоговые органы извещение о взятии в плен, выданное воинской частью или военкоматом. В финансовом обосновании законопроекта указано, что его реализация позволит сократить общую задолженность по транспортному налогу с физических лиц примерно на 122 миллиона рублей, однако точное число приморцев, подпадающих под действие нового закона, не называется.