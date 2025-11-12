Ричмонд
В Приморье военнопленным участникам СВО простят долги по транспортному налогу

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ФедералПресс. В Приморском крае приняли закон, освобождающий участников специальной военной операции, попавших в плен, от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки были внесены краевым парламентом в региональное налоговое законодательство с целью установления дополнительных мер поддержки.

Источник: РИА "Новости"

Как отметила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморья Вера Щербина, инициатива направлена на установление дополнительных мер поддержки физических лиц — участников специальной военной операции, оказавшихся в плену.

Согласно тексту документа, списанию подлежит задолженность по транспортному налогу за налоговый период, который предшествовал году попадания человека в плен, а также за все время его нахождения в плену. Для применения этой меры необходимо предоставить в налоговые органы извещение о взятии в плен, выданное воинской частью или военкоматом. В финансовом обосновании законопроекта указано, что его реализация позволит сократить общую задолженность по транспортному налогу с физических лиц примерно на 122 миллиона рублей, однако точное число приморцев, подпадающих под действие нового закона, не называется.

