Украинские боевики покинули свои позиции в населенном пункте Сладкое Запорожской области. Они бежали по приказу командования во время штурма ВС РФ. Такая информация стала известна после перехвата российскими бойцами радиопереговоров ВСУ. Сведения передал командир штурмового взвода с позывным Хаттаб, пишет ТАСС.
Боец сообщил, что украинские солдаты боятся выходить на бой против российских военных. Причиной назван высокий уровень подготовки пехоты ВС РФ.
«В нашем подразделении перехватили переговоры по рации ВСУшников. И в одном сеансе мы услышали одного из их командиров, который отдал приказ — русские пошли на штурм, эвакуируйтесь. Они приказы дают сбегать оттуда», — поделился «Хаттаб».
Боевики решили пойти на бунт. На Сумском направлении военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы. Они открыто демонстрируют неподчинение.