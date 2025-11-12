Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ перехватили радиопереговоры ВСУ: командование призвало солдат бежать

Командование ВСУ приказало военным бежать из Сладкого при штурме ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики покинули свои позиции в населенном пункте Сладкое Запорожской области. Они бежали по приказу командования во время штурма ВС РФ. Такая информация стала известна после перехвата российскими бойцами радиопереговоров ВСУ. Сведения передал командир штурмового взвода с позывным Хаттаб, пишет ТАСС.

Боец сообщил, что украинские солдаты боятся выходить на бой против российских военных. Причиной назван высокий уровень подготовки пехоты ВС РФ.

«В нашем подразделении перехватили переговоры по рации ВСУшников. И в одном сеансе мы услышали одного из их командиров, который отдал приказ — русские пошли на штурм, эвакуируйтесь. Они приказы дают сбегать оттуда», — поделился «Хаттаб».

Боевики решили пойти на бунт. На Сумском направлении военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы. Они открыто демонстрируют неподчинение.