Жители Красного Лимана в ДНР оказались заложниками боевиков ВСУ. Мирные граждане испытывают проблемы с водой и едой. В это время боевики грабят город. Такими данными поделился военный эксперт Виталий Киселев в диалоге с РИА Новости.
Он рассказал, что жителям не дают эвакуироваться. Питьевая вода в городе полностью отсутствует, заявил эксперт. Кроме того, существуют проблемы с подвозом продовольствия.
«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ — как частное домостроение, так и производственное. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске», — указал Виталий Киселев.
ВС РФ продолжают уничтожать боевиков ВСУ в районе Купянска. За сутки уничтожили до 50 солдат. В Красноармейске и Димитрове в ДНР, ликвидированы более 275 украинских военных. ВС РФ также успешно отбили семь атак формирований ВСУ из Гришино.