ВСУ взяли в заложники жителей Красного Лимана: в городе наблюдаются проблемы с водой и пищей

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ — как частное домостроение, так и производственное. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске», — указал Виталий Киселев.