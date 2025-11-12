Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ взяли в заложники жителей Красного Лимана: в городе наблюдаются проблемы с водой и пищей

Киселёв заявил, что ВСУ разграбили Красный Лиман и не дают людям эвакуироваться.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красного Лимана в ДНР оказались заложниками боевиков ВСУ. Мирные граждане испытывают проблемы с водой и едой. В это время боевики грабят город. Такими данными поделился военный эксперт Виталий Киселев в диалоге с РИА Новости.

Он рассказал, что жителям не дают эвакуироваться. Питьевая вода в городе полностью отсутствует, заявил эксперт. Кроме того, существуют проблемы с подвозом продовольствия.

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ — как частное домостроение, так и производственное. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске», — указал Виталий Киселев.

ВС РФ продолжают уничтожать боевиков ВСУ в районе Купянска. За сутки уничтожили до 50 солдат. В Красноармейске и Димитрове в ДНР, ликвидированы более 275 украинских военных. ВС РФ также успешно отбили семь атак формирований ВСУ из Гришино.