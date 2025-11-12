ВСУ стали наносить на купюры QR-коды: зачем их сбрасывают в зоне СВО

Боевики ВСУ придумали схему с получением координат ВС РФ. Местоположение военных пытаются узнать с помощью QR-кодов. Украинские солдаты наклеивают их на купюры и сбрасывают с БПЛА. Об этом рассказал командир роты ВС РФ с позывным «Физрук», цитирует РИА Новости.
Боец сообщил, что такие купюры нашли на запорожском направлении. После перехода по коду по позициям ВС РФ начинали работать дроны и артиллерия ВСУ, заявил военный.
«Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код… Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься», — оповестил «Физрук».
ВСУ начали терроризировать жителей Красного Лимана. Они грабят город и не дают гражданам эвакуироваться. Питьевая вода полностью отсутствует.