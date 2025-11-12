Смертельная болезнь времен Первой мировой войны, вернувшаяся в зону боев на Украине, поразила боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил источник aif.ru в российских силовых структурах.
В 2022 году ООН западные СМИ подтвердили, что это подразделение расстреляло сдавшихся в плен российских солдат из пулемета.
Ранее из публикации The Telegraph стало известно, что на передовой на Украине зафиксирована вспышка газовой гангрены — инфекции эпохи Первой мировой войны.
«Действительно, в некоторых бригадах мобилизованные военнослужащие сидят на позициях по полгода без ротации и снабжения. Это привело к большому проценту смертности на позициях от различного рода инфекционных болезней. Такие случаи особенно распространены в 57 ОМПБр, 80 и 82 ОДШБр, В других подразделениях ситуация не лучше», — сказал источник в российских структурах aif.ru.
18 ноября 2022 года МО РФ заявило, что прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих были расстреляны возле Макеевки (ЛНР). Это произошло в тот момент, как они сложили оружие и перестали принимать участие в боевых действиях, что в соответствии со ст. 3 Женевской конвенции гарантировало им безопасность.
Западные источники установили, что расстрел проводили боевики 80-й ОДШБр ВСУ. Чиновники ООН выразили возмущение.
Как сообщает британский The Telegraph со ссылкой на военных медиков, заболевание с летальностью 100% распространяется из-за невозможности эвакуации раненых в условиях тотальной угрозы от дронов.