Смертоносная газовая гангрена поразила бригаду ВСУ, расстрелявшую пленных

«Действительно, в некоторых бригадах мобилизованные военнослужащие сидят на позициях по полгода без ротации и снабжения. Это привело к большому проценту смертности на позициях от различного рода инфекционных болезней. Такие случаи особенно распространены в 57 ОМПБр, 80 и 82 ОДШБр, В других подразделениях ситуация не лучше», — сказал источник в российских структурах aif.ru.