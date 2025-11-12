Ричмонд
ВСУ жалко пытаются обмануть военнослужащих ВС РФ: вот для чего они переодеваются в гражданскую одежду в Купянске

ВСУ переодеваются в гражданскую одежду в Купянске и его окрестностях.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие ВСУ в Купянске и окрестностях стали переодеваться в гражданскую одежду. Кроме этого, ВСУ начали использовать гражданский транспорт для передвижения по городу. Об этом сообщил оператор БПЛА группировки «Запад» с позывным Филин.

«Мы неоднократно отмечали группы мирных жителей возле мест, где, как мы знаем, стоят ВСУ. Думали, может, гуманитарные склады там или что-то другое… Позже мы поняли, что просто переодеваются в гражданскую одежду, чтоб нас ввести в заблуждение», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.

По словам Филина, подобную информацию подтверждают и представители разведки.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Запад» установили полный контроль над восточной частью Купянска. По уточнениям ведомства, операция развивается по плану командования.

