Основное сопротивление российским штурмовикам в боях за село Сладкое Запорожской области оказывали иностранные наемники. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза.
«Было такое, что в основном оказывали сопротивление наемники», — сказал командир.
А вот мобилизованные в ВСУ украинцы сбегали со своих позиций, тем самым, оголяли участки передовой.
10 ноября в Минобороны Российской Федерации сообщили об освобождении населенных пунктов Новое и Сладкое Запорожской области.
До этого Вооруженные силы России освободить населенный пункт Рыбное, а ранее под контроль взяли Успеновку.
Теперь, отметил, депутат Юрченко, российская армия активно продвигается к населенному пункту Гуляйполе на Запорожье.