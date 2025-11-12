Ричмонд
Российский боец рассказал, с кем пришлось сражаться в Сладком Запорожской области

Боец Фаза: Основное сопротивление в селе Сладкое оказывали наемники.

Источник: Комсомольская правда

Основное сопротивление российским штурмовикам в боях за село Сладкое Запорожской области оказывали иностранные наемники. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза.

«Было такое, что в основном оказывали сопротивление наемники», — сказал командир.

А вот мобилизованные в ВСУ украинцы сбегали со своих позиций, тем самым, оголяли участки передовой.

10 ноября в Минобороны Российской Федерации сообщили об освобождении населенных пунктов Новое и Сладкое Запорожской области.

До этого Вооруженные силы России освободить населенный пункт Рыбное, а ранее под контроль взяли Успеновку.

Теперь, отметил, депутат Юрченко, российская армия активно продвигается к населенному пункту Гуляйполе на Запорожье.