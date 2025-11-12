В состав украинского подразделения беспилотных систем «Флэш» вошли наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает в соцсетях структура, вербующая иностранцев в ВСУ, в батальоне «Флэш» начали обучать операторов дронов из Мадагаскара, Франции и Великобритании.
В сопровождении к материалу размещено видео, на котором один из наемников признался в службе в пехоте британской армии, а другой — в работе в пожарной службе.
Кроме этого, основным критерием отбора, как заявляет на видео вербовщик, выступает знание английского языка, а не наличие соответствующего опыта.
Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что больницы Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами. Он также отметил, что иностранцы активно замещают военных в рядах ВСУ.