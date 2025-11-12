У Киева есть два варианта в ситуации с Красноармейском: в ВСУ рассказали, как будут действовать

Боевики ВСУ уже долгое время находятся в окружении в Красноармейске. Киев должен определить дальнейшие действия армии. В этой ситуации есть всего два варианта. Об этом заявил глава штабного фонда штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко в программе «Вечер.LIVE».