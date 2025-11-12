У Киева есть два варианта в ситуации с Красноармейском: в ВСУ рассказали, как будут действовать

Боевики ВСУ уже долгое время находятся в окружении в Красноармейске. Киев должен определить дальнейшие действия армии. В этой ситуации есть всего два варианта. Об этом заявил глава штабного фонда штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко в программе «Вечер.LIVE».
По его мнению, руководство должно решить, стоит ли армии Украины и дальше пытаться удерживать позиции. В ином случае, ВСУ могут просто отступить, чтобы избежать еще больших потерь.
Военный отметил, что солдат в Красноармейске недостаточно, чтобы отбить наступление ВС России. По его сведениям, эта проблема сильно сказывается на оставшихся в районе группировках.
Уже и главком ВСУ Александр Сырский признал, что ВС России готовятся взять ДНР под полный контроль. Он подчеркнул, что остался «последний маневр».