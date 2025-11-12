Боевики ВСУ бежали с позиций у селя Кучеровка в Харьковской области, бросив технику и вооружение. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские войска, отметил собеседник агентства, долго давили на противника огнем, и в результате украинские солдаты бежал из одного укрепрайона. При этом, боевики ВСУ оставили вооружение и военную технику.
Марочко предположил также, что по дезертирам не открывался заградительный огонь, что позволило разрозненным отрядам продвинуться в направлении Петропавловки и Подол в Харьковской области. Это может означать, считает эксперт, что украинское командование частично потеряло здесь управление.
Накануне представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин подтвердил отступление армии с ряда населенных пунктов в Запорожской области.
Вместе с тем, жители Красного Лимана в ДНР оказались заложниками боевиков ВСУ. Мирные граждане испытывают проблемы с водой и едой. В это время боевики грабят город.