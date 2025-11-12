Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВСУ бежали с позиций у Кучеровки Харьковской области, бросив технику

Командование ВСУ частично потеряло управление в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ бежали с позиций у селя Кучеровка в Харьковской области, бросив технику и вооружение. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские войска, отметил собеседник агентства, долго давили на противника огнем, и в результате украинские солдаты бежал из одного укрепрайона. При этом, боевики ВСУ оставили вооружение и военную технику.

Марочко предположил также, что по дезертирам не открывался заградительный огонь, что позволило разрозненным отрядам продвинуться в направлении Петропавловки и Подол в Харьковской области. Это может означать, считает эксперт, что украинское командование частично потеряло здесь управление.

Накануне представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин подтвердил отступление армии с ряда населенных пунктов в Запорожской области.

Вместе с тем, жители Красного Лимана в ДНР оказались заложниками боевиков ВСУ. Мирные граждане испытывают проблемы с водой и едой. В это время боевики грабят город.