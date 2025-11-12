Военные получили 10 миллионов за ликвидацию танка: Охлобыстин передал награду

Днем ранее бойца спецоперации удостоили звания Героя России. Высшую награду, присваиваемую за заслуги перед государством и народом, получил Курабек Караев. Его назвали профессиональным военным. Боец дослужился до полковника и получил медаль «За храбрость» и два ордена Мужества.