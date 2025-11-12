Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные получили 10 миллионов за ликвидацию танка: Охлобыстин передал награду

Актер Иван Охлобыстин передал военным 10 млн рублей за подбитый танк Abrams.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы, уничтожившие американский танк Abrams, получили премию. Актер Иван Охлобыстин передал военным 10 миллионов рублей. Об этом артист рассказал ТАСС.

Актер заявил, что награду получили бойцы штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады с названием «Черные гусары». Они первыми подбили американский танк.

«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 миллионов, потом еще столько же», — уточнил Иван Охлобыстин.

Днем ранее бойца спецоперации удостоили звания Героя России. Высшую награду, присваиваемую за заслуги перед государством и народом, получил Курабек Караев. Его назвали профессиональным военным. Боец дослужился до полковника и получил медаль «За храбрость» и два ордена Мужества.