Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 22 дрона ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 11 ноября текущего года до 7:00 мск 12 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке.
Как уточняется, восемь из них поразили в Ростовской области, четыре — в Ставрополье.
Кроме того, российские бойцы ликвидировали по три БПЛА в Орловской и Брянской областях, два — в Тульской, а также по одному — в Калужской области и в Московском регионе.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.